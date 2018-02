Réforme des pensions: D’importants ralentissements pour entrer dans Bruxelles

Le trafic était assez dense mardi peu après 7 heures sur le réseau routier belge.

De nombreux navetteurs ont pris la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail en raison de la grève intersectorielle de la CGSP. Plusieurs accidents ont en outre perturbé la circulation sur les axes permettant d’accéder à la capitale.

Le trafic était fort ralenti entre Nivelles et Ittre sur l’E19 en raison d’un accident. Sur la même autoroute mais entre Anvers et Bruxelles, la circulation était très dense depuis Malines pour accéder à Bruxelles.

D’autres axes pour entrer dans la capitale connaissaient des soucis de congestion, notamment l’E40 entre Alost et Ternat et l’E411 entre Rosières et Auderghem.

Plus de 200 kilomètres de bouchons étaient recensés sur l’ensemble du réseau vers 7h30.