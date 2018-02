«The Looming Tower» : une série sur les causes du 11 Septembre

Comment les attentats du 11 Septembre 2001 ont-ils pu se produire? C’est à cette question que tente de répondre la série «The Looming Tower», diffusée demain sur la plateforme Hulu.

Le pitch

Basée sur l’ouvrage de Lawrence Wright, «La Guerre cachée: Al-Qaïda et les origines du terrorisme islamiste» («The Looming Tower: Al Queda and the Road to 9/11» en version originale), «The Looming Tower» tentera d’expliquer comment les attentats du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles du World Trade Center ont pu arriver.

En revenant sur des épisodes précédents cette tragédie qui a causé des milliers de morts, la série mettra surtout en avant l’animosité qui régnait à l’époque entre la CIA et le FBI. L’agence chargée des renseignements extérieurs a caché des informations cruciales, notamment sur la présence de deux djihadistes, et futurs pirates de l’air, sur le sol américain, à la CIA, ce qui aurait pu leur permettre de déjouer les attentats.

Les promesses

Plusieurs grands noms du cinéma participeront à cette ambitieuse série, notamment Jeff Daniels («Seul sur Mars», «The Newsroom»), Alec Baldwin («Mission: Impossible – Rogue Nation»), le Français Tahar Rahim («Un prophète») et Peter Sarsgaard («Jackie»).

Le premier interprétera John O’Neil, chef de la cellule antiterroriste du FBI à New York, convaincu, à juste titre, qu’Al-Qaida planifiait une attaque contre les États-Unis. Tahar Rahim incarnera son protégé Ali Soufan, un jeune agent du FBI infiltré au sein du réseau terroriste Al-Qaïda. Alec Baldwin héritera quant à lui du rôle de George Tenet qui a été directeur de la CIA de 1997 à 2004 et dont la démission a été interprétée comme un aveu d’échec de l’agence face à l’attaque terroriste. Quant à Peter Sarsgaard, il sera Martin Schmidt, un analyste de la CIA prétentieux.

«La Guerre cachée: Al-Quaïda et les origines du terrorisme islamiste» a permis à Lawrence Wright de remporter le Prix Pulitzer de l’essai en 2007. L’homme a d’ailleurs participé au développement de la série au poste de producteur délégué. Son adaptation télévisée a été menée par Dan Futterman, scénariste des films «Truman Capote» et «Foxcatcher».

«The Looming Tower» est l’un des points d’orgue de l’année 2018 pour la plateforme américaine Hulu, aux côtés de la deuxième saison de «The Handmaid’s Tale» et de l’anthologie tirée de Stephen King «Castle Rock».

La série sera relayée en dehors des frontières américaines par Amazone Prime à partir du 9 mars.