En pincer pour un(e) collègue booste votre créativité

Mieux vaut ne pas mêler vie professionnelle et vie privée. C’est du moins l’avis de nombreux professionnels des ressources humaines. Pourtant, ce n’est pas tout à fait vrai. Celui ou celle qui tombe sous le charme d’un ou d’une collègue est justement plus créatif(-ve) pendant ses heures de travail !

Rougir ou ne plus être capable d’aligner deux mots quand votre chéri(e) vous adresse la parole, rien de plus normal quand on a 14 ans et qu’on est encore à l’école secondaire. Mais, quand vous vous retrouvez dans un environnement professionnel, mieux vaut garder le contrôle de vos sentiments. Néanmoins, l’expert en relations Jason Hughes affirme qu’être amoureux(-se) d’un(e) collègue comporte des avantages.

Une stimulation mentale

« Nous aspirons tous à nous sentir bien dans notre peau. En pincer pour quelqu’un est une manière imaginaire et créative de nous identifier à des traits de caractère que nous admirons chez une autre personne, mais que nous ne retrouvons pas chez nous », explique Jason Hughes. De plus, laisser libre cours à son imagination est bon pour la santé mentale et aide à sortir du train-train quotidien.

« Le sentiment amoureux nous stimule, il nous aide à voir le monde sous un autre jour », poursuit-il. C’est surtout important pour les personnes qui sont dans une impasse. « Ce béguin, c’est la personnalisation de ce que nous voulons et n’avons peut-être pas dans notre vie actuelle. Cela nous montre davantage qui nous voulons être plutôt qu’avec qui nous voulons être.»

« Ne niez pas votre sentiment amoureux, mais essayez de savoir ce qu’il signifie pour vous », conclut-il. Pas de panique donc si vous êtes pris(e) de sueurs froides quand vous tombez sur ce(-tte) collègue canon à la machine à café !