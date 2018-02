Le Lottery Club, le club le plus chaleureux du pays

Offrir une multitude d’avantages aux joueurs, nouer des liens étroits avec les différents points de vente et, par la même occasion, axer encore davantage les actions et la mission de la Loterie Nationale sur le joueur. Avec le Lottery Club, la Loterie Nationale fait d’une pierre non pas deux mais trois coups.

Le Lottery Club est un programme d’avantages destiné aux joueurs de la Loterie Nationale. Chaque mois, ces derniers bénéficient d’une réduction ou d’un produit gratuit pouvant être retiré au point de vente de leur choix. Des concours sont régulièrement organisés afin de permettre aux membres de gagner des billets pour un concert, un événement sportif ou toute autre expérience exclusive. L’inscription est entièrement gratuite et sans obligation d’achat.

« Depuis que le Lottery Club a vu le jour à la mi-2016, nous nous efforçons d’en faire le club le plus chaleureux du pays. Cela ne consiste pas uniquement à offrir à nos joueurs des cadeaux mensuels qu’ils peuvent échanger dans leur point de vente. Nous tenons à remercier nos 300.000 membres en leur permettant de vivre des expériences inoubliables : un petit-déjeuner avec les joueurs du club de Bruges ou du Standard, un forfait VIP pour une course cycliste, un bain de culture au BOZAR ou encore des billets pour un événement tel que le Cirque du Soleil. En 2017, nous avons ainsi distribué plus de 4.000 billets. C’est également un moyen d’impliquer nos membres dans les actions de la Loterie Nationale », déclare Laurens Lories, qui dirige le Lottery Club.

Soutenir la communauté

Chaque année, plus de 6,5 millions de personnes jouent au moins une fois avec les produits de la Loterie Nationale. Grâce à l’engagement de tous les joueurs, plus de 320 millions peuvent être réinvestis dans notre pays. Par le biais de subsides et de sponsoring, nous soutenons des organisations et projets sociaux pouvant avoir recours à notre aide.

Chaque mois, le Lottery Club met aussi une organisation à l’honneur. Grâce à ce club, les membres peuvent expérimenter pleinement notre mission et notre fonctionnement.

Le Lottery Club n’est pas un programme de fidélisation au sens strict. « Les programmes de fidélisation sont en effet soumis à la règle selon laquelle plus vous achetez, plus vous recevez. Or, ce n’est pas le cas chez nous. L’affiliation est gratuite, chaque membre reçoit un cadeau par mois et a la possibilité de participer à de nombreux concours ».

« Le joueur occupe une place centrale au sein du Lottery Club. C’est pourquoi nous travaillons quotidiennement en étroite collaboration avec des collègues de différents départements. Marketing, Retail, Sponsoring, Subsides, etc. Leur enthousiasme et leur savoir-faire sont la clé nous permettant de développer encore davantage le plus chaleureux club du pays.

3 raisons qui rendent le Lottery Club unique et performant :

Le Lottery Club est un programme d’avantages. L’inscription est gratuite et sans obligation d’achat.

Les membres peuvent retirer leur cadeau mensuel dans l’un des plus de 6.000 points de vente de la Loterie Nationale. Le lien entre le joueur, les points de vente et les produits en est ainsi renforcé.

La collaboration entre les différentes équipes favorise une plus grande expertise et un lien privilégié avec les joueurs.

Plus d’information sur lotteryclub.be

« Tous gagnants, les joueurs soutiennent aussi des bonnes causes »

Sarah Akajou, Subsidy Coordination

« Je travaille au service Subsides où nous sommes partenaires de plein d’associations dans les domaines de la solidarité, la lutte contre la pauvreté, la recherche scientifique, l’environnement, le sport, ou la culture. Avec le slogan ‘Jouer, c’est aussi aider’, nous essayons de faire prendre conscience aux joueurs que si nous pouvons soutenir autant de bonnes causes, c’est grâce à eux. Je fais le lien avec le Lottery Club via la newsletter envoyée aux membres. Chaque mois, nous choisissons et mettons à l’honneur une association subsidiée. Cela rend plus concret le rôle sociétal rempli par la Loterie Nationale avec l’aide de ses joueurs ».

« Une étroite coopération avec l’IT est fondamentale dans un monde de big data »

Jeroen Buntinx, Digital Campaign Management Lottery Club

« Au sein du Lottery Club, j’organise des campagnes, supervise les processus de données d’un point de vue commercial et m’occupe des analyses et des rapports sur CRM et du niveau de campagne. Cela implique une collaboration étroite avec les équipes techniques. Nous veillons en effet à ce que le joueur occupe une place centrale dans un monde axé sur les données. Durant mes temps libres, je suis passionné d’art et de culture. J’apprécie donc beaucoup le fait que, par le biais du Lottery Club, nous puissions éveiller l’intérêt des membres pour diverses activités culturelles ».

« Lors des événements, j’apprends ce qui passionne nos joueurs »

Tracey Hosdey, Sponsoring & Events Management

« Le sponsoring est un des points capitaux dans l’histoire du Lottery Club. Dans ce contexte, en tant que gestionnaire de dossiers (principalement de sponsoring culturel), j’offre une valeur ajoutée à la communauté du Lottery Club. Ma mission consiste notamment à négocier avec nos partenaires des avantages uniques pour les membres et rendre leur escapade culturelle vraiment spéciale. La partie la plus intéressante de mon travail réside dans les rencontres avec les joueurs lors des événements. C’est le moyen le plus rapide d’apprendre ce qui les passionne afin de pouvoir en tenir compte par la suite ».