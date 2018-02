L’entreprise durable demande de la patience

De plus en plus de jeunes entreprises placent la responsabilité sociétale – ou durabilité – au centre de leurs préoccupations. L’une d’entre elles est Fair Place, le lieu de rendez-vous incontournable de ceux et celles qui souhaitent que leurs enfants jouent avec des jouets respectueux de l’environnement. Metro a rencontré l’un des fondateurs, Christophe Toye (à droite sur la photo).

Que fait précisément Fair Place ?

Christophe Toye: « Fair Place est une e-boutique de jouets durables. Nous avons un grand assortiment: surtout des jouets pour l’extérieur, mais aussi beaucoup d’autres jeux. Nous proposons aussi des jouets que l’on peut connecter à son smartphone. Par exemple, une guitare en bois plate que l’on connecte à son GSM et avec laquelle on peut jouer de véritables mélodies. Le jouet n’est donc certainement pas démodé !»

« Nous essayons d’éviter autant que faire se peut les emballages et nous utilisons des alternatives pour le plastique. Nous avons par exemple un jouet qui est fabriqué avec de la canne à sucre. En plus d’être écologiques, nos jeux doivent aussi être équitables, nous ne vendons pas de jouets fabriqués dans des pays à bas salaires parce que nous voulons que les travailleurs soient correctement payés.»

Comment est né Fair Place ?

« Yves Vercruysse (à gauche sur la photo) et moi, nous sommes le moteur de Fair Place. Avant, nous organisions ensemble des camps pour jeunes, mais nous avions déjà constaté à l’époque qu’il y avait peu de jeux de qualité. Nous nous sommes dès lors mis à réfléchir à comment changer les choses. Il y a environ 25 ans, nous avons commencé à importer des trampolines. Et c’est ainsi que notre entreprise a grandi lentement mais sûrement, et ensuite nous avons démarré une e-boutique parce qu’au début nous combinions cette activité avec notre autre travail. Cela fait maintenant 4 ans que cette e-boutique existe. Quand nous avons commencé, l’offre de jouets écologiques était pratiquement inexistante. Aujourd’hui, 500 articles sont en ligne, nettement plus que notre objectif initial de 100 ! Nous espérons pouvoir grandir jusqu’à 800.»

Remarquez-vous que l’écologie a le vent en poupe ?

« Oui, fortement. D’une part, nous observons que de plus en plus de fabricants souhaitent produire des jouets durables, de l’autre nous voyons aussi que nous avons de plus en plus de clients. Notre public est aussi très divers. Ce sont principalement des jeunes parents, mais nous constatons aussi que les jeunes grands-parents sont de plus en plus nombreux à vouloir des jouets durables pour leurs petits-enfants. Nous sommes très contents de cette évolution, même si pour nous elle pourrait aller encore plus vite !»

Comment faites-vous rimer croissance économique et responsabilité sociétale des entreprises ?

« Quand nous avons commencé, nous savions d’emblée aussi que nous n’allions pas devenir riches. Cela n’a jamais été notre objectif de devenir un second Dreamland, ce n’est pas réaliste ! Fair Place est un projet à long terme, dont nous n’attendons pas de choses grandioses dans les 10 premières années. Nous sommes patients et nous nous donnons 20 à 30 ans pour arriver à maturité. Nous remarquons bien que nous enregistrons une croissance, que nous gagnons en popularité. C’est aussi dû au fait que nous sommes uniques en Belgique !»

www.fairplace.be