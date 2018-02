Tweet on Twitter

Viens soutenir la #NeymarJrsTeam sur ou en dehors du terrain au Brésil.

Capture une photo, un boomerang cool ou une vidéo et prouver vos compétences ! Poste sur Instagram avec le hashtag #NEYMARJRSTEAM et dis-nous pourquoi tu dois être sélectionné. Ou participe aux qualifications de Neymar Jrs. Five, le tournoi de foot !

Plus d’info sur www.neymarjrsfive.com