Nouveau format pour la Coupe Davis

Tennis Un tournoi annuel entre 18 nations, étalé sur 7 jours et disputé à un seul et même endroit. Voilà à quoi pourrait déjà ressembler la Coupe Davis version 2019, a annoncé hier la fédération internationale de tennis (ITF). La Coupe Davis, née en 1900 et basée sur son traditionnel format de rencontre étalée sur trois jours avec quatre simples et un double, pourrait bien connaître sa dernière édition avant un changement radical. En effet, l’ITF a révélé hier avoir lancé des discussions quant à une large refonte de sa compétition.

« Notre objectif est de créer un événement majeur en fin de saison où les joueurs représenteraient leur nation dans une ‘Coupe du monde’ du tennis », a déclaré David Haggerty, président de l’ITF. Cette nouvelle formule, qui devrait rassembler 18 nations, sera soumise au vote lors de la réunion annuelle de l’ITF à Orlando en août 2018. Une majorité des deux tiers est requise pour approuver ce changement.

-Une phase de poules-

Les seize meilleures nations du monde seraient qualifiées, accompagnées par deux pays supplémentaires. Le tournoi se déroulerait d’abord sous forme d’une phase de groupes avant d’entamer les quarts de finale. Les rencontres seraient constituées de deux simples et d’un double. A noter qu’aucun changement n’est prévu pour les groupes continentaux.

L’ITF a aussi dévoilé un partenariat sur 25 ans chiffré à 3 milliards $ avec le groupe Kosmos, dont le président et fondateur n’est autre que Gerard Pique, défenseur du FC Barcelone. « Ce partenariat devrait nous permettre d’effectuer de nouveaux investissements pour les prochaines générations de joueurs de tennis », a ajouté Haggerty.

Source: Belga