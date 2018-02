Météo – Les nuages chassent le soleil, sous un froid glacial

Les nuages chasseront progressivement le soleil ce lundi, selon les prévisions de l’IRM. Quelques flocons ne seront pas exclus, principalement en Ardenne et au littoral. Le thermomètre affichera des valeurs proches de 0 degré en plaine, et entre -2 et -6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent de nord-est, qui sera modéré à assez fort, accentuera la sensation de froid, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h. Lundi soir et pendant la nuit, les éclaircies s’élargiront. Le mercure baissera jusqu’à -5 degrés à la mer et -13 degrés en Hautes Fagnes, sous un vent de nord-est généralement modéré.

Le temps restera inchangé mardi, avec des champs nuageux plus nombreux en cours de journée et un risque de quelques flocons. Les gelées persisteront pratiquement partout avec des maxima de 0 ou -1 degré à la mer et -6 degrés en Ardenne. Le vent, qui soufflera de secteur nord-est, sera modéré mais toujours piquant.

Mercredi et jeudi, les gelées resteront généralisées en journée.

Source: Belga