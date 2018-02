La Belgique organise son championnat d’Europe à partir de mardi à Waterloo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Belgique organise de mardi à samedi un tournoi des Quatre nations de rugby féminin à XV, faisant office de championnat d’Europe, à Waterloo et à Bruxelles. Les Belges de Xavier Bossert et Renaud Labardant occupent la 21e place mondiale et souhaitent pouvoir progresser dans la hiérarchie mondiale. La Belgique jouera contre les Pays-Bas, 14e au classement mondial en demi-finales mardi (20h00) au stade du Pachy à Waterloo. Auparavant, l’autre demi-finale aura mis aux prises, à 18h00, l’Allemagne (20e mondiale) à l’Espagne (10e) mondiale.

Les perdants joueront pour la 3e place vendredi à 19h00 à Waterloo. La finale est programmée le samedi à 13h00 au petit Heysel à Bruxelles en lever de rideau du matches des Diables Noirs face à l’Allemagne en Rugby Europe Championship.

Ce tournoi des Quatre nations est le niveau européen en-dessous des VI Nations qui rassemble, comme chez les messieurs, l’Angleterre (2e mondiale), la France (3), le Pays de Galle (7), l’Irlande (8), l’Italie (9) et l’Écosse (12). La Belgique figure comme 13e rang des nations européennes.

Les 26 Lionnes sélectionnées pour ce rendez-vous sont: Ilham Bahri (Boitsfort), Jozefien Beckers (Coq Mosan), Laura Bosman (Dendermonde), Cathy De Geyter (Boitsfort), Alexia Faes (Kituro Ovalie), Laura Fortemps (Coq Mosan), Naomi Gideon (Kituro Ovalie), Charlotte Kuhn (Dendermonde), Alison Lenaerts (Boitsfort), Stéphanie Lepage (Boitsfort), Jeanne Marquegnies (Frameries), Laure Martinet (Coq Mosan), Nele Michem (capitaine, Dendermonde), Elodie Musch (Perpignan), Nelly Nzeza (Boitsfort), Cristina Pecoraro (Kituro Ovalie), Charline Pierson (Kituro Ovalie), Laurie Prignon (Kituro Ovalie), Aude Risselin (Kituro Ovalie), Marie Rutsaert (Louvain), Jolien Scheers (Louvain), Britte Seghers (Boitsfort), Karen Seyen (Louvain), Alicia Torre (Coq Mosan), Nele Van Den Haesevelde (Oudenaarde), Sarah Verzin (Boitsfort).

Source: Belga