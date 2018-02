Les scénaristes des Simpson ont encore une fois eu le nez creux. Il y a huit ans, ils avaient prédit la médaille d’or américaine au Curling lors des JO d’hiver.

Il y a quelques semaines, les 23e Jeux Olympiques d’hiver ont débuté avec le double mixte en curling, une nouvelle discipline olympique. Mais ça, les scénaristes des Simpson le savaient déjà. Dans un épisode diffusé 2010, ils avaient déjà imaginé que des équipes mixtes de curling participeraient aux JO en faisant jouer Homer et Marge.

Les auteurs avaient décidément eu le nez creux puisque, dans cet épisode baptisé « La Reine du balai », l’équipe américaine remportait la médaille d’or, à la surprise générale, devant la Suède. C’est exactement ce qu’il s’est passé le week-end dernier. Les Etats-Unis ont remporté le premier titre olympique de curling de leur histoire en battant la Suède, qui partait favorite. On notera toutefois, dans l’épisode, c’est une équipe mixte qui a remporté l’or, tandis que dans la réalité, ce sont les messieurs.

No one could have predicted that the US would win curling gold, right? Actually, the Simpsons did in a February 14, 2010 episode. They beat Sweden, who the US happened to beat to win gold today (H/T @dansnierson) pic.twitter.com/0gkhycQ3xF

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 25, 2018