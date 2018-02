Usain Bolt aurait signé avec un club de foot

Usain Bolt, multiple champion olympique et du monde du sprint aujourd’hui à la retraite, a annoncé sur Twitter qu’il avait signé avec un club de football dont il révèlera ce mardi le nom.

« Je viens juste de signer avec une équipe de football. Je vous donne rendez-vous mardi 27 février à 8h00 GMT pour découvrir de qui il s’agit », a annoncé Bolt dans une vidéo postée sur Twitter.

L’icône mondiale de 31 ans n’a jamais caché sa passion pour le ballon rond. En janvier, il avait annoncé qu’il ferait en mars un essai au Borussia Dortmund, confirmant ainsi son envie de faire désormais carrière dans le football.

« L’un de mes plus grands rêves est de signer à Manchester United », avait alors ajouté Bolt.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018