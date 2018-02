Une transition du gaz riche au pauvre aux frais des consommateurs

À partir de 2018 et jusqu’en 2029, 1,6 million d’habitants passeront du gaz «pauvre» au gaz «riche». Un changement qui ne passera pas inaperçu puisque les consommateurs concernés devront faire vérifier leur appareil à leurs frais. Une disposition que Test-Achats fustige.

Le changement concerne principalement Bruxelles et les provinces du Brabant, d’Anvers et du Limbourg. 1,6 million d’habitants passeront entre 2018 et 2029 au gaz «riche», plus calorifique que le gaz pauvre. Suite à cette transition, les appareils devront être vérifiés. Pas pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de risque d’explosion, mais pour s’assurer que les appareils ne se dégradent pas et de facto polluent davantage. Pour Test-Achats, c’est là que le bât blesse puisque cette vérification sera obligatoire pour tout le monde et aux frais des consommateurs.

Peu d’appareils concernés

Car selon Test-Achats, peu d’appareils ont réellement besoin d’une telle vérification. «Depuis 40 ans la majorité des appareils au gaz naturel vendus sur le marché belge doit pouvoir fonctionner parfaitement au gaz pauvre ou riche sans aucun réglage», explique Test-Achats. Ce qui signifie qu’en théorie, une simple vérification des documents devrait suffire à s’assurer de la future bonne marche des chaudières. Test-Achats insiste sur le fait que les quelques chaudières venant de l’étranger ou de plus de quarante ans qui nécessite une vérification ne justifient pas d’étendre la mesure à tous les consommateurs. Dans un courrier adressé à Test-Achats, la ministre de l’Énergie Bruxelloise explique: «je m’en réfère à la position arrêtée par le SPF Économie, à savoir qu’une vérification de tous les appareils semble nécessaire». Test-Achats reconnaît néanmoins que certaines chaudières récentes qui auraient été illégalement déréglées pour cause de norme PEB doivent être adaptées mais précise: «Il reste anormal que le consommateur doive payer pour une vérification technique et des réglages puisqu’il a acheté un appareil compatible pour les deux gaz sans aucun réglage.»

Entre 0 et 150€

Dans le même courrier, la ministre insiste sur le fait que s’il s’agit d’une simple vérification celle-ci pourrait être effectuée lors d’un contrôle périodique sans surcoût. En cas de déplacement uniquement pour cette vérification la facture pourra aller jusqu’à 150€. Le ministre Wallon de l’Énergie à lui, dans un communiqué, expliqué que l’arrêté étant adopté définitivement, il n’était plus question de revenir sur cette disposition et se défend. «L’approche que j’ai décidé d’adopter sur ce dossier est celle représentant le coût opérationnel le plus faible», a-t-il précisé. «Les autorités défendent les règlements, les fabricants de chaudière et les chauffagistes, mais pas le consommateur…», conclut Test-Achats.