Racheter ses années d’étude n’est pas toujours une bonne affaire

Chaque travailleur peut racheter ses années d’études afin qu’elles soient comptabilisées dans sa pension légale. Mais est-ce réellement intéressant? Pas pour tout le monde, démontre Test-Achats.

La procédure est désormais payante pour tous. Elle était jusqu’à présent gratuite pour les fonctionnaires. On connaît actuellement une période transitoire apparemment intéressante en raison des conditions financières avantageuses. Le montant de cette bonification a été fixé forfaitairement à 1.500 € brut (1.275 € pour les fonctionnaires) par année de diplôme. Dès 2019-2020, cela coûtera bien plus cher. Alors, racheter ses années d’études, ça vaut la peine?

Le fisc donne… puis reprend

Dans votre déclaration, le rachat peut être déduit de vos revenus professionnels. Le fisc vous taxera donc sur un montant inférieur. Le coût du rachat est donc réduit grâce à un gain fiscal qui se situe entre 40 et 50% du montant payé. Mais attention, cette diminution d’impôt peut être minime voire nulle. C’est le cas si vous avez très peu de revenus ou êtes chômeur par exemple.

De plus, le supplément de pension obtenu est un montant brut. Dans le régime des salariés, il s’élève à 266, 67 € brut par an (isolés) ou 333,33 € (pensions de ménage) par année d’étude rachetée. Ce n’est donc pas ce que vous toucherez réellement et le montant net est difficile à calculer (cotisations sociales, assurance de groupe, etc.)

Pas pour tous

Beaucoup de salariés risquent de ne pas gagner grand-chose. Il existe en effet quatre zones à risque (voir ci-dessous) où le rachat ne rapportera rien ou très peu. Si vous allez toucher une petite pension (jusqu’à 1.200€ brut) ou une grosse pension (à partir de 2.600 € brut), vous n’êtes pas dans une zone à risque. Mais si vous vous situez près de ces zones charnières, l’investissement n’est plus intéressant.

Incertitudes

Il est difficile de déterminer si, au moment de prendre votre pension, vous vous situerez dans une zone à risque. De plus, les règles légales vont changer pour les pensions futures. Test-Achats demande au gouvernement de modifier leur mode de calcul. Selon l’organisation, il est essentiel que les citoyens aient la certitude que, si la régularisation est intéressante à un moment donné, elle le reste par la suite. Car aucun remboursement ne pourra être demandé.

Plus d’informations sur www.rachetezvosétudes.be et sur www.test-achats.be