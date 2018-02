Un étudiant jobiste raconte son calvaire de caissier

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Etudiant la semaine et jobiste le week-end, c’est une double vie fréquente pour les étudiants. Robin Vettier est pour sa part caissier dans un supermarché carrefour en Île de France, dans une série de tweet, il a présenté une collection effarante de situation vécue sur son lieu de travail avec des clients difficiles.

« Le weekend je travaille à Carrefour à côté de mes études. Et ce weekend, c’était vraiment trop . » C’est comme ça que débute la série de tweet de Robin Vettier, un jeune homme travaillant chez Carrefour le week-end en parallèle de ses études de traduction. Ce qui aurait pu être un banal coup de gueule comme on peut en voir régulièrement sur les réseaux sociaux est devenu viral de par la violence, l’indécence et il faut bien le dire, la stupidité du comportement de certains clients.

« Pas assez handicapé »

Le passage en caisse implique bien souvent de faire la file, et pour certains, c’est vraiment un mauvais moment à passer. Ce dimanche 18 février, une cliente n’a visiblement pas apprécié qu’une femme avec des enfants souffrant de handicap demande à passer la file dans une caisse prioritaire. La vieille femme a déclaré que « les enfants n’étaient pas assez handicapés pour passer devant elle et que “elle aussi elle peut boiter et faire semblant pour faire chier les autres”.»

« Vous vous prenez pour qui ? »

Si parfois les clients s’écharpent entre eux, il arrive aussi que les cris et les insultes visent directement le jeune homme. Comme cette homme qui, énervé que deux des pompes à essences du magasin soient en panne, a demandé à voir la direction. Confronté à l’absence du directeur, le client à violemment apostrophé l’étudiant : “Mais vous vous prenez pour qui en fait? À part à jouer au con. Vous n’êtes qu’un analphabète un illettré, je savais que vous seriez inutile avec vos manières là *imitations homophobes*.“ L’étudiant a du appelé la sécurité

Le weekend je travaille à Carrefour à côté de mes études. Et ce weekend, c’était vraiment trop. Je me suis fait insulté dans tous les sens, sans raison. Les gens ont perdu la notion du respect en France. Jamais au Royaume-Uni ne m’a-t-on mal parlé à mon travail. Donc petit thread — Robin V💁🏻‍♂️🌈 ロビン (@RobinVettier) 19 février 2018

Plus de lion sur les bouteilles de coca

La frustration peut prendre bien des formes et avoir bien des sources. Exemple avec cette cliente qui s’est emportée car les bouteilles de coca n’avait plus de lion sur l’étiquette. Ou bien une autre qui à crier au scandale parce que le tapis roulant … roulait.

Passage en force

A côté des insultes et des clients trop pressés, les employés du supermarché sont aussi parfois confrontés au vol. Le 10 février dernier, un homme avec une poussette est passé en caisse automatique avant de se diriger vers la sortie. Le jeune homme explique qu’il avait repéré que ce père de famille n’avait pas scanné les produits se trouvant sous la poussette. Alors que les employés lui demandent d’où viennent ces produits, l’homme se met à hurler. « Il hurle, crie, nous menace, nous dit qu’on le harcèle. Il prend sa poussette (avec son bebe) et l’utilise comme bélier (pour sortir) », raconte Robin. L’homme partira finalement en laissant la poussette avec l’enfant dans le magasin. Rattrapé par les employés, il expliquera enfin que les produits proviennent d’un autre magasin.