World Grand Prix snooker – Ding Junhui bat le numéro un mondial Mark Selby et rejoint Ronnie O’Sullivan en finale

Le Chinois Ding Junhui (WS-4), 30 ans, s’est qualifié pour la finale du World Grand Prix de snooker aux dépens du numéro un mondial Mark Selby qu’il a en effet battu 6-5, samedi à Preston, en Angleterre. Il affrontera dimanche en finale (best of 19) l’Anglais Ronnie O’Sullivan (WS-2), 42 ans.

The Rocket » avait pris le dessus sur l’Ecossais Stephen Maguire (WS-19), 6-4, vendredi.

En cas de victoire O’Sullivan célèbrera le 32e titre de sa carrière, pour se rapprocher à quatre longueurs du record de l’Ecossais Stephen Hendry.

Ding vise lui une quatorzième couronne, la deuxième cette saison après sa victoire à domicile dans le World Open en septembre.

O’Sullivan a lui déjà remporté l’English Open, le Shanghai Masters et l’UK Championship cette année. Il a ainsi la possibilité de triompher pour la première fois de sa carrière dans quatre tournois consécutifs.

O’Sullivan a battu dix fois Ding en quatorze duels, mais avait été éliminé par le Chinois, 13-10, en quart de finale du mondial’2017, l’an dernier.

Le vainqueur du tournoi empochera un chèque de 100.000 livres sterling (113.500 euros), alors que le vaincu ne touchera « que » 40.000 livres (45.500 euros).

Ding évincera par ailleurs Judd Trump du podium de l’ordre du mérite en cas de victoire. O’Sullivan restera de toute façon sur la deuxième marche.

Luca Brecel, éliminé au premier à Preston, va pourtant gagner une place et devenir quatorzième.

