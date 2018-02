Proximus League – Quatre partages 1-1 pour clôturer la phase classique de D1B

Vainqueur de la deuxième tranche et par conséquent qualifié pour la finale de D1B face au Beerschot Wilrijk, le Cercle de Bruges a terminé la phase classique par un partage 1-1 contre Westerlo. En répondant au but de Van Eenoo (34e), Guevin Tormin (72e) a permis aux Brugeois de signer leur 50e point de la saison conclue à la première place du classement. Lors de cette dernière journée sans gros enjeux, les autres équipes se sont également quittées sur un partage 1-1. Oud-Heverlee Louvain, 2e du classement avec 47 points, a été rejoint par Roulers. Nikola Storm avait ouvert le score après 23 minutes mais Alessandro Cerigioni a rétabli l’égalité à la 94e minute. Le Beerschot-Wilrijk a quant à lui évité la défaite face au Lierse qui avait pris l’avantage via Ivan Yagan (26e). Le but anversois est signé Erwin Hoffer (90e+1).

Enfin, Tubize s’est fait rejoindre en toute fin de match par l’Union Saint-Gilloise (1-1). Mohamed Kane avait ouvert le score à la 15e minute mais Pietro Perdichizzi a permis à l’Union d’égaliser à la 90e.

Louvain et le Lierse, deuxième et quatrième du classement final, disputeront les playoffs 2 avec les équipes de Pro League et seront rejoints par le perdant de la finale de D1B.

Roulers (35 points) , L’Union St-Gilloise (32), Westerlo (27) et Tubize (23) s’affronteront quant à eux à partir du 23 mars lors des playoffs 3 (ou playdown) qui rétrograderont une formation en D1 Amateurs. À noter que les playoffs 3 sont disputés en rencontres aller-retour entre les quatre équipes et que les points de la phase classique sont divisés par deux.

