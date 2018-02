Les Belges à l’étranger – Kompany retrouve la joie du but et remporte la Coupe de la Ligue avec Manchester City

Manchester City a décroché la 5e Coupe de la Ligue de son histoire dimanche à Wembley en terrassant Arsenal 0-3. Titulaire au même titre que Kevin De Bruyne, Vincent Kompany a inscrit le deuxième but des siens à la 58e minute. Le capitaine des Citizens a inscrit son premier but d’une saison comme souvent perturbée par les blessures. Le dernier but de Kompany remontait au 21 mai dernier contre Watford. Le Diable rouge a ainsi pu soulever sa troisième Coupe de la Ligue anglaise après ses succès en 2014 et 2016.

La rencontre s’est tout de suite mise dans le bon sens pour les Mancuniens qui ont ouvert le score après 18 minutes. Un long dégagement de Claudio Bravo a alors alerté Sergio Agüero qui a poussé astucieusement Koscielny à l’erreur avant de surmonter Ospina d’un lob parfaitement exécuté.

Incapable de réagir, Arsenal a plongé en deuxième période. Vincent Kompany a lancé un premier avertissement à la 49e minute avant de faire mouche à la 58e. Kevin De Bruyne, toujours aussi à l’aise techniquement, a botté un corner en retrait pour Gündogan dont le centre-tir a trouvé la déviation opportuniste d’un Kompany fou de joie après son but.

L’équipe de Pep Guardiola s’est rapidement mise à l’abri en signant le 0-3 définitif à la 65e minute grâce à une frappe croisée du gauche de David Silva.

C’est la cinquième victoire en League Cup pour Manchester City qui avait remporté ce trophée en 1970, 1976, 2014 et 2016. Les Skyblues, dominateurs en Premier League, n’auront pas l’opportunité de réaliser un triplé national suite à leur élimination en huitièmes de finale de FA Cup.

