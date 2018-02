Kuurne-Bruxelles-Kuiurne – Les Belges revanchards après leur échec au Nieuwsblad

C’est peu dire que le cyclisme belge a pris une claque en pleine figure samedi à l’arrivée du Circuit Het Nieuwsblad à Meerbeke où si personne ne s’était attendu à la victoire surprise du Danois Michael Valgren Andersen (Astana), celle-ci n’en était pas moins tout à fait méritée. Heureusement le calendrier offre déjà la revanche ce dimanche avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC), une course a priori réservée aux sprinters, toutefois piégés par Jasper Stuyven et Peter Sagan lors des deux dernières éditions Or justement le champion du monde slovaque ne sera cette fois pas au départ. Peu de ses adversaires, dont les chances de succès augmentent du coup considérablement s’en plaindront, même s’il n’y aura de toute façon qu’un seul vainqueur.

Alors qui ? Un sprinter, mais lequel ?

Chaque équipe mise évidemment sur le sien. Quick-Step Floors sur Fernando Gaviria, Trek-Segafredo sur Jasper Stuyven et l’Italien Giacomo Nizzolo, et ainsi de suite.

On peut en effet ajouter à la liste Arnaud Démare, Matteo Trentin, Dylan Groenewegen et Sacha Modolo, sans oublier bien sûr le champion olympique Greg Van Avermaet.

