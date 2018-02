Jordan Lukaku et la Lazio se promènent à Sassuolo, Praet sur le banc avec la Samp

Tweet on Twitter

Jordan Lukaku a participé à la large victoire 0-3 de la Lazio face à Sassuolo dimanche après-midi lors de la 26e journée de Serie A. Absent en Europa League jeudi, le Diable rouge a été remplacé à l’heure de jeu. Grâce à cette victoire, les ‘Biancocelesti’ conservent leur troisième place au classement en repassant devant l’Inter. La Lazio a rapidement plié l’affaire dans cette rencontre grâce à un doublé de l’ancien genkois Sergei Milinkovic-Savic (7e et 47e) et au 23e but en 23 rencontres de Serie A de Ciro Immobile, buteur sur penalty (31e).

Les deux équipes ont terminé la rencontre à dix suite à l’exclusion de Domenico Berardi (54e) et de l’ancien ostendais Adam Marusic (62e).

Dennis Praet a quant à lui fêté son retour dans le groupe de la Sampdoria après sa blessure mais est resté sur le banc lors de la victoire des siens 2-1 face à l’Udinese. Les Génois sont sixième du classement avec 44 points.

Enfin, Samuel Bastien a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite du Chievo Vérone 1-0 contre la Fiorentina. Le Chievo est 15e de Serie A avec 25 points, cinq de plus que le premier relégable, la Spal.

Source: Belga