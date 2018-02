JO 2018 – La Suède prive la Corée du Sud de l’or du curling dames

La Suède a décroché dimanche la médaille d’or de curling du tournoi féminin des Jeux olympiques de Pyeongchang, privant en finale la Corée du Sud d’un titre tant rêvé par le pays hôte des JO, et récupérant « son » titre olympique dont elle avait été dépossédée par le Canada il y a quatre ans à Sotchi.

Sous les yeux du roi de Suède Carl XVI Gustaf, les équipières d’Anna Hasselborg ont nettement battu (8-3) la « Team Kim » sud-coréenne emmenée par la capitaine Kim Eun-jung à la Gangneung Curling Arena.

Le Japon a conquis la médaille de bronze en battant la Grande-Bretagne 5-3.

L’équipe de Suède féminine, qui a décroché son troisième titre olympique en quatre éditions après Turin-2006 et Vancouver-2010, a ainsi fait un peu oublier l’échec, 8-10, de son homologue masculine la veille en finale face aux États-Unis.

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs et Jennie Waahlin ont pris l’avantage dans la troisième manche (2-1) et ne l’ont plus lâché.

Pour la Corée, la belle histoire des cinq Kim qui constituent l’équipe se termine donc sur une médaille d’argent. Passé le moment de déception lié à la défaite en finale, restera l’immense joie d’avoir remporté devant son public une médaille d’argent et d’avoir provoqué l’engouement d’un pays où le curling reste une discipline marginale.

Source: Belga