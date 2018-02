Grand Chelem de judo – Toma Nikiforov cinquième à Düsseldorf, Bottieau et Harmegnies éliminés en tableau

Toma Nikiforov est passé à côté de la médaille de bronze en moins de 100kg au Grand Chelem de judo de Düsseldorf, le deuxième de la saison, dimanche en Allemagne. Joachim Bottieau (-90kg) a succombé au 3e tour face au champion olympique alors que Benjamin Harmegnies était éliminé dès son premier combat (2e tour) en plus de 100kg. Toma Nikiforov (IJF 8/-100kg) a largement dominé l’Américain Nathaniel Keeve (IJF 113) qu’il a fini par battre sur ippon lors de son premier combat (2e tour). Au 3e tour, Nikiforov a disposé sur ippon de l’Ivoirien Koffi Kreme Kobena (IJF 52), 3e des championnats d’Afrique l’an dernier.

Nikiforov n’a pas dû combattre pour se hisser en demi-finales. Son adversaire l’Azerbaïdjanais Elmar Gasimov, 3e des Mondiaux l’an dernier, 6e mondial, a en effet déclaré forfait.

En demi-finales face au Géorgien Varlam Liparteliani, vice-champion olympique et vice-champion du monde, Nikiforov a tenu jusque dans les ultimes instants prenant un ippon à 7 secondes du terme.

Dans le combat pour le bronze, le Belge a été battu par le Portugais Jorge Fonseca (IJF 10) sur un ippon après 1 minute et 11 secondes, devant se contenter de la 5e place.

En moins de 90kg, Joachim Bottieau, 30e mondial dans sa catégorie, avait pris le meilleur au 2e tour (il était exempté du premier) sur le Brésilien Eudardo Bettoni (IJF 38) sur ippon après 29 secondes de combat avant de subir un ippon à 7 secondes de la fin de son combat face au Japonais Mashu Baker, le champion olympique de Rio, 40e au ranking mondial, après une belle résistance.

En plus de 100kg, Benjamin Harmegnies (IJF 29/+100 kg) a par contre lui été dominé par l’Allemand Johannes Frey (IJF 62) sur waza-ari dès son premier combat (2e tour) avec une élimination précoce à la clé.

Samedi, Matthias Casse avait pris la 5e place en moins de 81 kg. Vendredi, Charline Van Snick (IJF 12) avait décroché la médaille de bronze en -52kg.

