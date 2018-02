Doublement décisif, Lukaku permet à Manchester United de battre Chelsea

Manchester United a battu Chelsea 2-1 dimanche après-midi à Old Trafford lors d’un match comptant pour la 28e journée de Premier League. Eden Hazard a animé les offensives des Blues et donné la passe décisive à Willian pour le but du 0-1 (32e). Romelu Lukaku s’est quant à lui chargé de remettre les siens sur le droit chemin à la 39e pour son treizième but en Premier League cette saison avant d’offrir le ballon de la victoire à Jesse Lingard en deuxième période (76e). Thibaut Courtois était lui aussi titulaire contrairement à Marouane Fellaini, toujours blessé. Chelsea n’est donc pas parvenu à mettre à profit une très bonne première période où il a tout de suite mis sous pression les Mancuniens en s’installant dans leur moitié de terrain. Une première ouverture lumineuse de Hazard après quatre minutes a ainsi permis aux Blues de se créer leur première occasion avec Morata qui a trouvé la barre transversale.

Inspiré et dans les bons coups des Londoniens, le Diable rouge a été déterminant lors du but d’ouverture des siens. Hazard a en effet attiré plusieurs joueurs sur lui avant de lancer Willian en profondeur pour le 0-1 (32e).

Manchester United a alors décidé de sortir de sa coquille et a immédiatement trouvé l’égalisation. Dos au but, Romelu Lukaku a bien protégé son ballon face aux défenseurs adverses en amorçant une combinaison mancunienne précise et rapide qu’il a lui même conclue d’une frappe du plat du pied gauche tout en maîtrise (39e).

Combattif malgré les difficultés des siens, l’attaquant des Red Devils s’est créé une nouvelle occasion franche à la 70e avant de déposer – d’un centre du pied gauche – un ballon parfait sur la tête de Jesse Lingard, adroit au moment de tromper Courtois (76e). Sans Hazard, sorti après 73 minutes, Chelsea n’a finalement pas eu les ressources pour réagir.

Au classement, l’équipe de José Mourinho fait la bonne opération en conservant sa deuxième place avec 59 points. Chelsea est hors du top 4 avec sa cinquième lace et ses 53 points.

Source: Belga