ATP Delray Beach – Finale Peter Gojowczyk – Frances Tiafoe

L’espoir américain Frances Tiafoe (ATP 91), 20 ans, et l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP 64), 28 ans, disputeront dimanche la finale du tournoi ATP de Delray Beach, disputé sur surface dure en Floride et doté de 556.010 dollars. En demi-finale, Tiafoe a dominé une autre étoile montante du tennis mondial, le Canadien Denis Shapovalov (ATP 46), de deux ans son cadet.

Deux breaks, l’un en fin de premier set et l’autre au début du second match, ont suffi à Tiafoe pour s’imposer 7-5, 6-4 en 1 heure et 12 minutes de jeu.

Plus tôt dans la journée, Tiafoe avait dû conclure son quart de finale contre le Sud-Coréen Chung Hyeon (ATP 30/N.8), interrompu la veille par la pluie, alors que l’Américain menait 5-3 dans le dernier set et avait gaspillé quatre balles de match.

L’Américain a finalement remporté la rencontre sur le score de 5-7, 6-4, 6-4 à sa… 8e balle de match.

Gojowczyk a lui écarté l’Américain Steve Johnson (ATP 51) de sa route, 7-6 (7/3), 6-3, en demi-finale. Il avait auparavant sorti deux autres américains, John Isner (ATP 18/N.6) et Reilley Opelka (ATP 228) aux tours précédents.

Gojowczyk, vainqueur en 2017 du tournoi de Moselle à Metz, son seul titre sur le circuit ATP, n’a eu qu’une balle de break à sauver de toute la rencontre, dans le cinquième jeu du deuxième set.

« Il a joué un tennis exceptionnel », a reconnu Johnson au sujet de son adversaire. « J’aurais aimé faire autre chose sur quelques points, mais il a trouvé les réponses au moment où il fallait. »

Ce sera la troisième confrontation entre les deux finalistes.

Frances Tiafoe avait gagné 6-4, 7-6 (7/5) en demi-finale d’un Challenger il y a deux ans à Winnetka, et Peter Gojowczyk avait pris sa revanche, 6-3, 6-2, au 2e tour dees qualifs de l’Open d’Australie en 2016.

