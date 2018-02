Affaire Novartis: des anarchistes attaquent les bureaux du groupe suisse à Athènes

Des membres du groupe anarchiste grec Rouvikonas ont attaqué dimanche les bureaux à Athènes du groupe pharmaceutique suisse Novartis, impliqué dans un scandale de pots-de-vin présumés versés à des responsables politiques grecs, a indiqué la police. Les protestataires ont fracassé à coups de massue les vitres de l’entrée puis ils ont aspergé de la peinture rouge avant de s’enfuir.

Le parlement grec a décidé jeudi de former une commission d’enquête sur l’affaire des pots-de-vin versés par Novartis à une dizaine d’importants responsables politiques, dont l’ancien Premier ministre conservateur Antonis Samaras, lorsqu’ils étaient en fonctions.

Parmi les politiques mis en cause et désignés par des témoins protégés dans une enquête pour l’essentiel américaine, figurent également le commissaire européen aux Migrations Dimitris Avramopoulos et le gouverneur de la Banque de Grèce, Yannis Stournaras.

Les intéressés rejettent les accusations à leur encontre.

Novartis est soupçonné d’avoir versé entre 2006 et 2015 des pots-de-vin à des responsables politiques et à des médecins pour acquérir une position dominante sur le marché grec, et écouler des médicaments à prix élevés alors même que des alternatives meilleur marché étaient disponibles. Des estimations judiciaires portent à quelque 3 milliards d’euros les pertes pour les caisses publiques grecques.

Rouvikonas a revendiqué la responsabilité de l’attaque. Le groupe Novartis a quant à lui demandé aux autorités grecques de dénoncer cette attaque et d’assurer la sécurité de ses employés.

source: Belga