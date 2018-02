Les Belges à l’étranger – Monaco, avec Tielemans, perd une avance de deux buts et partage à Toulouse

L’AS Monaco a été tenu en échec sur la pelouse de Toulouse (3-3) lors de la vingt-septième journée de Ligue 1. Les Monégasques menaient pourtant encore 1-3 à la 78e. Youri Tielemans, titulaire, est sorti à la 46e alors que le score était de 1-1. Rony Lopes (8e) a ouvert le score pour Monaco en début de match avant qu’Ibrahim Sangare n’égalise. Rony Lopes (47e), une nouvelle fois, puis Stevan Jovetic (72e) pensaient assurer la victoire des Monégasques en donnant une avance de deux buts à leur équipe mais des buts d’Andy Delort (78e) sur penalty et de Yaya Sanago (87e) permettaient à Toulouse d’arracher un point. Au classement, Monaco (57 points) rate l’occasion de prendre de l’avance sur ses plus proches poursuivants que sont Marseille (55 points) et Lyon (49 points). Les deux équipes auront fort à faire ce dimanche avec un déplacement au Paris Saint-Germain (21h) pour les Marseillais et la réception de Saint-Etienne pour les Lyonnais. Toulouse (28 points), pour sa part, est seizième.

À Chypre, l’APOEL Nicosie a obtenu les trois points dans les derniers instants sur la pelouse de l’Olympiakos Nicosie lors de la vingt-sixième journée (2-3). Roland Sallai (33e) a ouvert le score pour les visiteurs avant que Konstantinos Sotiriou (52e) n’égalise en début de seconde période. Dellatorre (78e) donnait l’avantage à l’APOEL dans le dernier quart d’heure mais les locaux égalisaient dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Romeu Torres (90e+4) . Nicholas Ioannou (90e+7) donnait finalement la victoire aux visiteurs au bout du suspense (90e+7). Igor de Camargo, sorti à la 71e, et ses coéquipiers (63 points) retrouvent ainsi la première place du classement au détriment de l’Apollon (61 points). L’Olympiakos Nicosie, qui alignait Luca Polizzi, reste douzième (20 points).

Source: Belga