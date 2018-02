Les Belges à l’étranger – Liverpool, avec Mignolet sur le banc, s’impose contre West Ham et passe deuxième

Liverpool s’est imposé largement à domicile (4-1) face à West Ham lors de la vingt-huitième journée de Premier League. Simon Mignolet, resté toute la rencontre sur le banc, et son équipe prennent la deuxième place de Manchester United qui accueille Chelsea dimanche. Emre Can (29e) a ouvert le score en première période avant que Mohamed Salah (51e) et Roberto Firmino (57e) ne donnent une avance confortable aux « Reds » dans le quatrième quart d’heure. Michail Antonio a réduit la marque (59e) mais Sadio Mane (77e) a fixé le score final à 4-1. Au classement, Liverpool (57e) grimpe à la deuxième place tandis que West Ham (30 points) est treizième.

Huddersfield l’a emporté (1-2) sur la pelouse de West Bromwich Albion grâce à des réalisations de Rajiv van La Parra (48e) et Steve Mounie (56e). Craig Dawson (64e) a réduit la marque. Laurent Depoitre est monté au jeu chez les vainqueurs tandis que Nacer Chadli, blessé, n’a pas participé à la rencontre pour les locaux.

Burnley, sans Defour blessé, a obtenu le point du match nul à domicile face à Southampton (1-1). Burnley (37 points) est septième tandis que les « Saints » (27 points) sont seizième.

Plus tôt, Stoke City, sans Julien Ngoy et Thibaud Verlinden, a partagé l’enjeu sur le terrain de Leicester City (1-1). Stoke City (26 points) est dix-neuvième, Leicester City huitième (36 points).

Source: Belga