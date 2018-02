Jupiler Pro League – Malines partage contre Charleroi et prend trois points d’avance sur Eupen

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Sporting de Charleroi a obtenu le point du match nul samedi sur la pelouse du KV Malines lors de la vingt-huitième journée de Jupiler Pro League. Les Malinois ont raté un penalty à la 81e alors que le score était de 1-1. Chris Bedia, servi dans le rectangle par Francis N’Ganga, trompait Colin Coosemans d’une tête croisée dès la treizième minute de jeu. Le KV Malines essayait de réagir mais Clement Tainmont (21e), seul au point de penalty, placait sa frappe au dessus. Rob Schoofs (32e) profitait ensuite d’un peu d’espace pour armer une frappe qui était captée facilement par Parfait Mandanda. Le gardien carolo devait toutefois se retourner quelques minutes plus tard lorsque le défenseur colombien German Mera (37e) croisait sa tête sur un coup franc de Mats Rits.

La deuxième mi-temps se jouait sur un mode mineur. Elias Cobbaut héritait de la première occasion à la 70e lorsqu’il placait sa frappe à côté du but. A la 81e, Dorian Dessoleil accrochait Nicklas Pedersen dans le rectangle. Mats Rits prenait ses responsabilités mais butait sur la main ferme de Parfait Mandanda.

Au classement, Charleroi (50 points) reste deuxième mais rate l’occasion de revenir sur le Club de Bruges qui se déplace dimanche au Standard de Liège (18h). Le KV Malines (24 points) prend un point précieux dans sa lutte contre la relégation et compte désormais trois points d’avance sur Eupen qui joue ce samedi à domicile face à Lokeren (20h).

Source: Belga