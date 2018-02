JO 2018 – Record absolu de médailles (38) aux Jeux Olympiques d’hiver pour la Norvège

Tweet on Twitter

La médaille de bronze obtenue aux dépens de la France à l’issue de la petite finale (2-2, meilleur temps cumulé) du slalom parallèle par équipes des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang est historique. C’est en effet la trente-huitième obtenue par la Norvège depuis le début de cette Olympiade, ce qui constitue le record de médailles pour un pays, auparavant détenu par les Etats-Unis (37 en 2010 à Vancouver). Un record que les Américains, avec 22 médailles à ce jour, ne reprendront pas avant la fin de ces Jeux.

La Norvège a jusqu’à présent conquis 13 médailles d’or, 14 d’argent et 11 de bronze.

C’est nettement mieux que les Américains à Vancouver (seulement 9 médailles d’or, 15 d’argent et 13 de bronze).

L’Allemagne a également remporté 13 médailles d’or, mais « seulement » 26 en tout (7 argent et 6 de bronze), à la veille de la cérémonie de clôture.

Source: Belga