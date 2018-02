JO 2018 – La Suisse première championne olympique de slalom parallèle par équipes

La Suisse, emmenée par ses médaillés d’argent de slalom Wendy Holdener et Ramon Zenhaeusern, est devenue la première nation championne olympique de slalom parallèle par équipes en battant en finale l’Autriche, samedi aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. La Norvège a décroché la médaille de bronze en dominant la France, championne du monde en titre, dans la petite finale (2-2, meilleur temps cumulé).

La France, portée par Adeline Baud-Mugnier, Tessa Worley, Alexis Pinturault et Clément Noël s’était inclinée 3-1 contre la Suisse en demi-finale

L’équipe helvétique n’a laissé aucune chance à l’Autriche privée de sa superstar Marcel Hirscher et s’est imposée 3-1 avec des victoires de Holdener face à Katarina Gallhuber, de Zenhaeusern face à Michael Matt et de Daniel Yule face à Marco Schwarz.

Seule Denise Feierabend s’est inclinée, face à Katharina Liensberger.

La Suède, annoncée comme favorite de la compétition avec son armada emmenée par les champions olympiques de slalom Frida Hansdotter et Andre Myhrer n’a pas dépassé les quarts, battue 3-1 par l’Autriche.

Le slalom parallèle par équipes, ou Team Event, a intégré les championnat du monde depuis plusieurs années au cours desquelles ont été sacrées l’Autriche (3 fois), la France (2 fois) et l’Allemagne (1 fois).

Il était pour la première fois au programme des JO, mais placé en clôture des épreuves de ski alpin, il a vu plusieurs grands noms déclarer forfait, comme Marcel Hirscher (médaillé d’or en géant et en combiné) ou l’Américaine Mikaela Shiffrin (médaillée d’or en géant et d’argent en combiné).

Source: Belga