JO 2018 – « Ce que Bart a fait est fantastique », affirme le chef de délégation Gert Van Looy

L’argent olympique de Bart Swings a également comblé Gert Van Looy, le leader de la délégation du Team Belgium à Pyeongchang. « L’argent de Bart est fantastique. Il a mené une superbe course, il a toujours eu le contrôle. Si tu peux conclure de la sorte, c’est très bien joué ! », a réagi Van Looy samedi soir dans les catacombes de l’Ovale de Gangneung.

Pour Swings, la médaille était la cerise sur le gâteau après avoir obtenu deux fois la sixième place (5.000 et 1.500m) et une fois la huitième place (10.000 m). « Il a effectué un très bon tournoi », juge Van Looy. « Il a montré dés le début qu’il était prêt et il a réalisé un travail fantastique. »

Swings est de loin le compatriote le plus performant des Jeux. « Je ne sais pas si vous pouvez dire qu’il sauve les Jeux de la Belgique », réplique Van Looy. « Mais il est vrai qu’il se démarque des autres. C’est vrai. »

Depuis 1998 et Bart Veldkamp, la Belgique n’était plus revenue des Jeux d’hiver avec une médaille. « Pour l’argent, nous devons même remonter à 1948 (le bob à quatre, ndlr) », précise le chef de délégation. « Cela fait très longtemps. Les Jeux d’hiver ne sont naturellement pas faciles pour notre pays. Ce que Bart a fait ici est fantastique. »

Source: Belga