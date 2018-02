JO 2018 – Bart Swings versé dans la deuxième série des demi-finales de la mass-start

Bart Swings a été versé dans la deuxième série des demi-finales de la mass-start des Jeux Olympiques d’hiver de

Pyeongchang, qui se disputeront samedi soir (21 heures, 13 heures belges) en Corée du Sud. Swings y affrontera entre autres directement l’Américain Joey Mantia, champion du monde en titre, et le cannibale néerlandais de la glace Sven Kramer, à l’Ovale de Gangneung.

Le héros local Lee Seun-Hoon, numéro un mondial de la spécialité et leader de la Coupe du monde, considéré comme l’homme à battre dans cette épreuve, disputera lui la première série à 20h45.

Les huit premiers, sur douze, de chaque série, se retrouveront en finale à 22 heures (14 heures belges).

La course se disputera sur 6,4 km (seize tours de 400 mètres). Il ya trois sprints intermédiaires, après quatre, huit et douze tours, dont le vainqueur reçoit 5 points, le deuxième 3 et le troisième 1. Le concurrent qui franchit la ligne d’arrivée finale en tête reçoit lui 60 points, le deuxième 40 et le troisième 20.

