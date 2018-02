Grand Chelem de judo – Matthias Casse passe à côté de la médaille de bronze à Düsseldorf

Matthias Casse, 21 ans, a été battu dans le combat pour la médaille de bronze en -81 kg au Grand Chelem de judo de Düsseldorf, le 2e de la saison, samedi en Allemagne. Lors de son premier combat (2e tour), Matthias Casse, 20e au classement de la fédération internationale IJF, a pris la mesure du Japonais Kenya Kohara, 34e mondial chez les -81kg, sur waza-ari. Au 3e tour contre le jeune Costaricien David Vargas Guillen, 21 ans également, (IJF 97), Matthias Casse a placé un ippon net et précis après 39 secondes de combat à peine.

Matthias Casse, vice-champion du monde junior l’an dernier, a subi la loi ensuite en quarts de finale du Portugais Anri Egutidze (IJF 25), vice-champion d’Europe junior lui en 2016, qui lui a flanqué un ippon après 1:11 de combat.

En repêchage contre le Bulgare Ivaylo Ivanov, 14e mondial, Matthias Casse a réussi un waza-ari à mi combat pour lui permettre de combattre pour le bronze.

Pour la 3e place, le Belge a été battu par l’Allemand Dominic Ressel (IJF 17). Après plus de 4 minutes de combat, le Belge a encaissé un ippon sur uchimata dans le ‘golden score’ devant un public complètement acquis à la cause de son adversaire.

Sami Chouchi (IJF 53) avait lui pris la mesure au premier tour de l’Argentin Alfredo Effron (IJF 325) sur ippon avant de se défaire de l’Américain Jack Hatton, 23e mondial, victime de trois pénalités. Lors de son 3e combat, Sami Chouchi, 24 ans, a succombé plus logiquement face au 6e judoka mondial, le Russe Aslan Lappinagov, qui a placé un ippon après moins d’une minute de combat.

Chez les dames, Roxane Taeymans, 27e mondiale, finalement seule Belge en lice en -70kg, a été battue dès son premier combat par l’Allemande Szaundra Diedrich (IJF 53) sur waza-ari. Prévue au programme, Lola Mansour s’est occasionnée une petite commotion cérébrale suite à une chute à l’entraînement et doit observer quelques jours de repos.

Vendredi, Charline Van Snick (IJF 12) avait décroché la médaille de bronze en -52kg.

Joachim Bottieau (IJF 30/-90 kg), Toma Nikiforov (IJF 8/-100kg) et Benjamin Harmegnies (IJF 29/+100 kg) seront au programme de dimanche.

