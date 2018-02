Circuit Het Nieuwsblad – Sep Vanmarcke récompensé de sa bonne forme par une troisième place

Tout comme l’année dernière, Sep Vanmarcke a terminé 3e du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison cycliste belge. Le leader de l’équipe EF Education First-Drapac a fait étalage de sa bonne forme, faussant un instant compagnie aux favoris après une attaque dans le Mur de Grammont avant de terminer 3e sur la ligne à Meerbeke. « J’étais encore dans la course pour la victoire jusqu’à trois kilomètres de la fin. Franchement, je peux me satisfaire de cette place car je n’ai pas eu de si bonnes sensations durant toute la course. J’ai été très bien toute la semaine et un peu moins aujourd’hui (samedi, ndlr) », a raconté Vanmarcke, 29 ans.

« Dans le Mur de Grammont, j’ai accéléré et laissé tout le monde derrière moi. Cela m’a donné un coup de boost. Quand Stybar m’a repris, je savais que les choses se compliquaient. Le final a été très tactique », a-t-il ajouté. « Je voulais éviter le sprint mais personne ne m’a laissé partir. Michael Valgren s’est ensuite extirpé du groupe et la course était jouée. J’ai la confirmation que la forme est au rendez-vous. Après Kuurne-Bruxelles-Kuurne, je disputerai les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico avant les classiques. »

De son côté, Greg Van Avermaet n’est pas parvenu à signer une historique passe de trois. Le coureur de BMC, double tenant du titre, a finalement terminé 50e. « J’étais bien mais pas assez que pour l’emporter », a avoué le champion olympique 2016 à Rio. « La collaboration en tête n’a pas été optimale, chacun a roulé pour soi. C’était une course difficile. Les attaques se sont succédées dans le final. Pourquoi n’ont-ils pas continué à rouler jusqu’aux 3 derniers kilomètres avant de tenter quelque chose? C’est logique que quelqu’un profite de cette tactique de course en partant au bon moment », a ponctué Van Avermaet.

Source: Belga