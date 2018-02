Circuit Het Nieuwsblad – Premier Danois lauréat, Michael Valgren espère que ce succès va en appeler d’autres

Deuxième départ et déjà vainqueur. Michael Valgren s’est imposé samedi au terme du 73e Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison cycliste belge. Après deux premières attaques infructueuses, il a finalement faussé compagnie aux favoris à moins de deux kilomètres de l’arrivée. « C’est la première grande victoire de ma carrière », s’est réjoui le coureur de l’équipe Astana après l’arrivée.

« J’ai souvent voulu y participer mais je n’avais pas pu avant l’année dernière. Là, je m’impose pour ma 2e participation. J’espère que c’est la première d’autres belles victoires dans de grandes courses », a ajouté le Danois de 26 ans.

« Après le Mur de Grammont, nous étions trois coureurs Astana à l’avant. Il fallait faire quelque chose avant le sprint final et c’est pour ça que j’ai tenté plusieurs fois ma chance. Après avoir été contré par Sep Vanmarcke, j’ai attaqué une troisième fois. Ça s’est avéré être la bonne », a-t-il souri.

« L’équipe a fait un excellent travail. Avec Oscar Gatto et Alexey Lutsenko, j’avais les équipiers idéaux pour que mon attaque aboutisse. Je suis ravi de cette victoire, acquise sur l’ancien final du mythique Tour des Flandres. »

Valgren a ensuite abordé les problèmes financiers auxquels doit faire face l’équipe kazakhe dirigée par Alexander Vinokourov. « Nous avons reçu un mail mais je me concentre sur mon job. Je ne me fais pas trop de soucis, nous avons déjà reçu notre salaire. L’important sera de bien prester lors de la prochaine course », a rigolé le Danois.

