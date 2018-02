Championnat de Belgique des rallyes – Kris Princen remporte le Rallye d’Haspengouw

Kris Princen (Skoda Fabia R5) a remporté le Rallye d’Haspengouw, la traditionnelle épreuve d’ouverture du championnat de Belgique des rallyes, samedi à Landen. Champion en titre, Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) a pris la 2e place, à 1.2 de Princen. La 3e place revient à Guillaume de Mevius (Peugeot 208 T16). Vincent Verschueren a enlevé 10 des 12 spéciales au programme, mais, alors qu’il venait de signer quatre scratches, il a écopé de 30 secondes de pénalité pour non-respect du parcours suite à une erreur de parcours commise lors du premier passage dans Heers. Un carrefour y était aménagé pour en faire un décomposé avec épingle, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. Perturbé par un bout de rubalise flottant du côté gauche, Verschueren a pris à droite comme l’année passée. Il s’en est sorti avec une pénalité de 30 secondes, qui a changé la donne au classement.

Princen s’est en effet alors retrouvé devant, avec 3.5 d’avance sur Verschueren. Celui-ci a repris l’avance après la 11e spéciale, comptant 0.2 d’avance sur Princen.

La dernière spéciale s’est donc révélée décisive. Princen a été 1.4 plus rapide que Verschueren et s’est imposé avec une avance minime de 1.2 secondes, s’adjugeant le Rallye d’Haspengouw pour la quatrième fois après 2002, 2015 et 2017.

Guillaume de Mevius (Peugeot 208 T16) monte lui sur la 3e marche du podium. Suivent aux 4e et 5e place Marc Timmers (Subaru Impreza WRC) et Steve Matterne (Skoda Fabia R5).

Candidat au titre, Cédric Cherain (Skoda Fabia R5) est sorti de piste dans l’ES4. atrick Snijers (Porsche 997 GT3) a lui aussi abandonné, victime d’un bris de cardan sur la liaison vers la 1e spéciale, puis d’un autre dans le 3e chrono.

Le Rallye de Spa, 2e manche du championnat de Belgique, aura lieu les 9 et 10 mars.

Particularité cette année, seuls les 6 meilleurs résultats seront pris en compte pour octroyer le titre national.

Source: Belga