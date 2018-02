ATP Marseille – Karen Khachanov opposé à Lucas Pouille en finale

Le Russe Karen Khachanov (ATP 47/N.9) et le Français Lucas Pouille (ATP 16/N.3) se disputeront dimanche le titre au tournoi de tennis ATP 250 de Marseille, épreuve sur surface dure dotée de 645.485 euros. En début d’après-midi, le jeune Karen Khachanov, 47e mondial et 9e tête de série, s’est illustré en venant à bout du Tchèque Tomas Berdych (ATP 17/N.4). Le Russe de 21 ans n’a jamais été inquiété sur sa mise en jeu et a pris le service de Berdych à quatre reprises, s’imposant 6-3, 6-2 en 76 minutes de jeu.

En finale du tournoi français, Khachanov sera une nouvelle fois opposé à un joueur mieux classé que lui. En effet, il défiera le Français Lucas Pouille, sorti vainqueur de son opposition face au Bélarusse Ilya Ivashka (ATP 193) sur le score de 6-3, 7-6 (6) après 1h26 de match.

Vainqueur il y a deux semaines du tournoi ATP 250 de Montpellier, Lucas Pouille tentera d’ajouter un 6e titre à son palmarès. De son côté, Khachanov court après un second sacre après celui acquis en octobre 2016 à Chengdu alors qu’il était encore 101e mondial.

