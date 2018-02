Un temps ensoleillé mais de plus en plus froid

Le temps sera sec et largement ensoleillé ce vendredi, selon les prévisions de l’IRM. Le vent, modéré à assez fort, soufflera d’est à nord-est, et accentuera la sensation de froid avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre -2 et 0 degré en Haute Ardenne, et jusqu’à 2 ou 3 degrés ailleurs. Vendredi soir et pendant la nuit, le ciel sera dégagé et les gelées se généraliseront. Le mercure baissera entre -4 et -5 degrés dans la plupart des régions, et oscillera entre -6 et -9 degrés en Ardenne, sous un vent modéré d’est à nord-est, qui renforcera la sensation de froid.

Dans les prochains jours, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques voiles d’altitude. Il fera de plus en plus froid. Les maxima oscilleront autour de 4 degrés dans le centre samedi, puis seront à peine positifs, sous un vent désagréable et piquant de secteur est.

La semaine prochaine, les valeurs ne dépasseront plus 0 degré.

Source: Belga