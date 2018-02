Les groupes rebelles dans la Ghouta orientale opposés à toute évacuation

Tweet on Twitter

Les principaux groupes rebelles contrôlant la Ghouta orientale ont affirmé vendredi leur opposition à toute évacuation de civils et de combattants de leur fief, bombardé depuis six jours par le régime syrien. Depuis dimanche, 436 civils dont 99 enfants ont péri selon une ONG, dans les bombardements du régime de Bachar al-Assad contre la Ghouta orientale, sous contrôle principalement des groupes Jaich al-Islam et Faylaq al-Rahmane.

« Nous rejetons catégoriquement toute initiative qui prévoit la sortie des habitants de leur maison et leur transfert vers n’importe quel autre endroit », ont écrit les groupes rebelles dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le texte est signé par Jaich al-Islam et Faylaq al-Rahmane, ainsi que par un autre groupe rebelle Ahrar al-Cham. La lettre dénonce comme un « crime de guerre », « le déplacement forcé de la population ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit voter vendredi à 16h00 GMT (17h00 heure belge) sur un projet de résolution demandant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie, destiné à permettre l’arrivée d’aide humanitaire et des évacuations médicales dans la Ghouta. On ignore si la Russie soutiendra ou non ce texte. La lettre des rebelles soutient le projet de résolution, mais reproche au Conseil de sécurité son « incapacité à faire cesser les crimes de guerre ».

