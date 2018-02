Instituteur primaire et maternelle, un métier en passe d’être déclaré « en pénurie »

La Chambre de pénurie de l’enseignement s’est réunie en urgence jeudi, rapportent les journaux L’Avenir vendredi. Elle a évoqué la problématique du manque d’instituteurs en Belgique francophone, d’une ampleur désormais inédite. « Et pour la première fois, il a été décidé de déclarer les métiers d’instituteurs primaire et maternelle comme étant en pénurie », indique Dominique Luperto, coordinateur juridique et institutionnel du Conseil de l’enseignement des communes et des provinces. La Citicap (Commission interréseaux des titres de capacité) va relayer cette décision au gouvernement wallon, qui devra la valider par un arrêté, note L’Avenir.

La reconnaissance officielle attendue de cette pénurie aura notamment pour conséquence que les personnes qui décideront de reprendre des études d’instituteur seront dispensées de certaines obligations, ajoutent les quotidiens.

« Les problèmes de remplacements sont apparus très tôt dans l’année. Cela démontre que le problème n’est certainement pas temporaire », note Dominique Luperto.

Source: Belga