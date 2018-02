Des cours en ligne pour les futurs et jeunes pères

Comment aider sa compagne dans l’accouchement ? Comment jongler entre les couches et la tétine ? Plein de questions que les futurs et jeunes pères peuvent se poser mais beaucoup moins de canaux pour avoir les réponses. C’est le constat de Matthieu Lietaert, qui se transforme en « Tonton Matthieu » pour répondre à vos questions.

«Je me suis rendu compte qu’en tant que papa, j’étais pas du tout prêt, et à partir de ce moment-là je me suis demandé comment j’aurais pu mieux me préparer », c’est comme ça que débute Matthieu Lietaert. Un jeune père qui a décidé de partager son expérience et le fruit de ses lectures dans une série de vidéo. Des cours pour devenir papa ? Surtout des cours pour comprendre sa compagne, l’aider durant la grossesse et l’accouchement et ensuite trouver un équilibre et une relation avec son enfant.

Tout démarre durant la grossesse de sa compagne, il l’accompagne aux cours de maternité : «il y a une tendance à inclure les pères dans les cours. Sauf que, chaque cours est braqué sur la maman et l’enfant». Pour « Tonton Matthieu », on n’insiste pas assez sur le rôle primordial du père: «Il n’y a pas de cours ou on dit voilà les gars ça c’est pour vous, votre rôle est méga important». Citant des études, il explique que si le père était mieux préparé, il serait plus apte à épauler sa femme durant l’accouchement, en réduire le stress et donc faciliter la naissance. Il a donc décidé d’aborder ces questions, que faire le jour j, préparer le retour à la maison,…

Un schéma culturel dur à cuire

Mais le cours, divisé en une trentaine de vidéo d’une durée de 5 à 10 minutes, ne se concentre pas uniquement sur la naissance. « Le cours va jusqu’aux 6-7 premiers mois, c’est aussi à ce moment que comme jeune père je me suis posé plein de questions », raconte-t-il. Car il est vrai que trouver un équilibre avec sa compagne et développer une relation avec son enfant n’est pas toujours le plus facile. Au-delà de simples conseils pratiques, la démarche entre dans une réflexion sur le rôle du père dans notre société.

Matthieu avance que le schéma culturel dominant chez nous à tendance à reléguer le père au second plan notamment au niveau des congés de maternité/paternité. «Il faut que la maman ai droit à autant de jour et le papa pareil pour casser ce schéma culturel. Et donner plus de place au papa, parce que c’est un devoir. Ce sont des combats de très très longue haleine on parle ici d’égalité des genres », insiste Matthieu.

Un manque de transmission

Un schéma culturel qui implique aussi un manque de transmission du savoir entre les hommes à propos de la paternité. « Avec mon père c’est pas comme si j’ai discuté des heure pour savoir comment faire, en échange d’information on est proche de zéro entre mec et même avec les amis », regrette « Tonton Matthieu ». Un manque de transmission que le jeune papa veut combler avec ses vidéos.

Aujourd’hui sur internet, le vidéaste ambitionne de pouvoir passer à des cours live pour favoriser les échanges entre futurs pères. « Chez les mères il y a une sorte de networking maternelle, chez les pères pas. Il y a un gaspillage du savoir des pères », conclut Matthieu Lietaert.

