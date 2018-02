WTA Budapest: Kirsten Flipkens bat Ysaline Bonaventure pour aller en demi-finales du double

Tweet on Twitter

Associée à la Suédoise Johanna Larsson, Kirsten Flipkens s’est qualifiée pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA de Budapest, Hongrie, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, jeudi. Pour ce faire, la Campinoise a battu Ysaline Bonaventure, associée elle à la Hongroise Reka-Luca Jani, 6-7 (4/7), 6-4 et 10/5 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 34 minutes.

En demi-finale, Kirsten Flipkens et Johanna Larsson, qui forment la première paire tête de série, seront opposées aux Roumaines Irina Bara et Mihaela Buzarnescu.

Ysaline Bonaventure venait juste de terminer, victorieusement, son simple. La Liégeoise, 23 ans, 154e joueuse du monde, avait en effet réussi l’exploit d’éliminer au 2e tour la Croate Donna Vekic (N.8), 21 ans et 53e mondiale, en deux manches 6-4, 6-1. Ysaline Bonaventure poursuit ainsi son parcours entamé en qualifications en rejoignant les quarts de finale où elle sera opposée soit à la Hongroise Timea Babos (N.3/WTA 35), 24 ans, soit à l’Allemande Mona Barthel (WTA 74), 27 ans.

Plus tôt dans la journée encore, Kirsten Flipkens avait elle été éliminée au deuxième tour. La Campinoise, 32 ans, 67e joueuse du monde, a été battue en deux sets – 6-4, 6-2 – par la Slovaque Dominika Cibulkova, 28 ans, première tête de série et 33e mondiale. La partie a duré 1 heure et 13 minutes. Cibulkova sera opposée en quarts de finale à la Suédoise Johanna Larsson (WTA 84), 29 ans, la partenaire de double de Flipkens.

Dans le tableau du simple, il reste encore aussi Alison Van Uytvanck (WTA 80), 23 ans. La joueuse de Grimbergen a rejoint les quarts de finale en battant au deuxième tour mercredi d’ailleurs Mihaela Buzarnescu (N.5/WTA 39) 6-1, 6-0. Elle y affrontera vendredi soit contre la Chinoise Shuai Zhang (N.2), 34e mondiale, soit contre la Slovaque Jana Cepelova (WTA 114).

Source: Belga