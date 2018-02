SpaceX envoie un satellite militaire espagnol en orbite

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé jeudi depuis une base en Californie et réussi à mettre sur orbite un satellite militaire espagnol, a annoncé le groupe américain. C’est un nouveau succès pour la société d’Elon Musk, plus de deux semaines après avoir propulsé dans l’espace la fusée la plus puissante au monde, Falcon Heavy.

« Déploiement réussi du satellite PAZ en orbite terrestre basse confirmé », a indiqué SpaceX, environ neuf minutes après le décollage à 14h17 GMT depuis la base de Vandenberg, en Californie.

Le décollage a dû être retardé d’une journée à cause de vents trop violents mercredi en haute atmosphère.

Paz, le satellite espagnol, était juché sur une fusée Falcon 9, plus petite que Falcon Heavy, lancée début février. Développé par l’opérateur du gouvernement espagnol Hisdesat, ce satellite va servir à observer la terre.

En plus de Paz, deux satellites tests baptisés « Tintin A&B », ont également été mis sur orbite lors de ce lancement, faisant partie du plan d’Elon Musk d’envoyer dans l’espace des milliers de satellites à bas coût. L’objectif du patron de SpaceX étant de fournir une connexion internet à haut débit, y compris pour les pays mal desservis, à bas revenus.

SpaceX n’a pas essayé jeudi de faire atterrir le premier étage de la fusée sur terre comme cela avait été le cas avec Falcon Heavy au début du mois de février.

A la place, l’entreprise a voulu faire atterrir la coiffe de Falcon 9, ralentie par le déploiement d’un parachute, sur un bateau avec un trampoline immense servant de filet de sécurité.

« Raté de quelques centaines de mètres mais la coiffe a atterri intacte dans l’eau », a précisé sur Twitter M. Musk.

Source: Belga