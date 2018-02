Tweet on Twitter

Le temps sera froid ce jeudi malgré la persistance du soleil, avec un vent piquant de nord-est, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 4 à 5 degrés en Flandre. Le ciel sera dégagé durant la nuit mais il fera toujours très froid, avec des minima proches de -9 degrés en Hautes Fagnes, de -4 degrés dans le centre et de -1 degré à la mer.

Le vent restera modéré et bien ancré au nord-est.

Source: Belga