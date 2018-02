La population belge vieillira jusqu’en 2040

Bruxelles Le vieillissement de la population belge va s’intensifier jusqu’en 2040, pour se stabiliser ensuite, ressort-il de projections démographiques 2017-2070 du Bureau du Plan. Cette intensification puis stabilisation s’explique par la disparition d’ici là de la génération des papy-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale. Avec une migration internationale des étrangers estimée à 120.000 immigrations pour 100.000 émigrations par an, une espérance de vie qui atteindra en 2070 90 ans pour les femmes et 88 ans pour les hommes et une moyenne de 1,9 enfant par femme, la Belgique comptera dans un peu plus de 50 ans 13,4 millions d’habitants.

Source: Belga