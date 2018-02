JO 2018 – Kim Vanreusel transportée dans un hôpital spécialisé dans les traumastismes de ski

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kim Vanreusel, qui a chuté jeudi dans la descente du combiné dames des Jeux Olympiques de Pyeongchang, a été transportée dans un hôpital spécialisé dans les traumastismes causés par des chutes en ski, a indiqué le COIB (Comité Olympique et Interfédéral Belge). « Nous communiquerons quand nous aurons les résultats des examens », dit Luc Rampaer, porte-parole du COIB.

La skieuse belge de 20 ans, présente pour la première fois aux JO, a été soignée sur la piste du centre alpin de Jeongseon avant d’être évacuée.

Le combiné était la 5e et dernière épreuve pour Kim Vanreusel aux Jeux de Pyeongchang. Elle a terminé 39e du slalom géant, 40e du slalom, 40e du super-G et 30e de la descente.

Source: Belga