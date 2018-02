Lupita Nyong’o jouerait dans l’adaptation des mémoires de Trevor Noah

L’actrice kényane incarnerait la mère de l’animateur et humoriste Trevor Noah dans un film tiré de son autobiographie « Born a Crime » parue en 2016, annonce The Hollywood Reporter.

Connu aux Etats-Unis pour présenter le late show « The Daily Show » depuis 2015 sur la chaîne Comedy Central, Trevor Noah a eu une enfance particulière. Né en 1984 à Johannesburg en Afrique du Sud, à une époque où l’apartheid est encore appliqué, sa naissance représente en elle-même un crime. Trevor est en effet un enfant métisse, né d’une mère noire et d’un père suisse-allemand alors que son pays interdisait à cette période les relations interraciales.

Hymne à sa mère

Sa biographie « Born a Crime » est d’ailleurs un hymne à sa mère, Patricia, emprisonnée pour avoir eu une relation avec un homme blanc et donné naissance à un enfant métisse. Une mère qui a un jour reçu deux balles, une dans la jambe et une autre dans la tête, par un ex-mari violent et jaloux, et qui s’en est remis.

Cette femme serait incarnée au grand écran par Lupita Nyong’o, actrice kényane oscarisée en 2014 pour son second rôle dans « Twelve Years a Slave ». Depuis, la native de Mexico s’est illustrée dans la saga « Star Wars » (« Le Réveil de la force » et « Les Derniers Jedi ») et cartonne actuellement au cinéma dans le Marvel « Black Panther ». L’adaptation de « Born a Crime » au grand écran ne possède encore ni scénariste ni réalisateur.