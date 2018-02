Pas de top 10 pour les Belgian Bullets

olympisme Les Belgian Bullets ont terminé hier leurs dernières manches. Elfje Willemsen a piloté son bob Maximus avec la freineuse Sara Aerts à la 11e place finale. L’autre pilote An Vannieuwenhuyse et sa freineuse Sophie Vercruyssen, dans le bob Spanky, ont terminé en 13e position. Willemsen clôture ses troisièmes et derniers JO avec une frustration liée au matériel. « Nous ne pouvions pas performer davantage lors du départ et de la course. Ce qui était auparavant notre point fort, est devenu notre point faible. »

Source: Belga