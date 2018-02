Nouvelle-Zélande: près d’un millier de touristes bloqués par un cyclone

Près d’un millier de touristes étaient bloqués mercredi dans la région de Golden Bay en Nouvelle-Zélande par la queue du cyclone Gita qui a déjà durement frappé le Pacifique sud, ont indiqué les autorités. Ces dernières envisagent d’avoir recours à des ferries pour transporter les vacanciers bloqués sur cette baie, située sur l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande. D’importants glissements de terrain ont entraîné la fermeture de sa principale voie rapide.

Par ailleurs, le cyclone a privé de courant des dizaines de milliers de foyers, entraîné la chute d’arbres et emporté des portions de routes.

La semaine dernière, Gita, qui était classé en catégorie 5 –le niveau maximum–, a dévasté les îles Tonga et les îles Samoa.

Depuis, il est redescendu en intensité, mais la queue du cyclone a touché la Nouvelle-Zélande dans la nuit de mardi à mercredi, avec des vents de 140 km/h et 200 millimètres de pluie, touchant principalement l’Ile du Sud.

Sept conseils régionaux, dont celui de Christchurch, la deuxième ville de Nouvelle-Zélande, tous situés sur l’Ile du Sud, ont déclaré mardi l’état d’urgence, les autorités anticipant le pire.

Richard Kempthorne, élu du conseil régional de Tasman, dans le nord-ouest de l’Ile du Sud, a expliqué envisager toutes les options de transport possibles dans le cas où l’accès routier vers Golden Bay ne pourrait pas être rétabli rapidement.

« Des ferries, des barges, ainsi que des vols aériens… Nous avons 5.000 habitants qui doivent se nourrir et nous avons des vacanciers », a déclaré l’élu.

« Il y a probablement là-bas des centaines si ce n’est plus de mille de personnes là-bas, qui veulent probablement partir et poursuivre leur voyage », a-t-il ajouté.

Selon le service météorologique MetService, le cyclone s’est dirigé mercredi à la mi-journée en mer, au sud de Christchurch.

source: Belga