Météo – Derniers nuages avant le soleil jeudi

Le temps sera froid mercredi, avec un ciel partiellement nuageux sous un vent piquant de secteur nord-est qui accentuera l’impression de froid, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre n’affichera pas plus de 0 ou 1° en Hautes Fagnes et 4 ou 5° en plaine. La nuit de mercredi à jeudi restera bien froide, avec un gel généralisé et un ciel généralement peu nuageux. Le mercure oscillera entre -1° à la mer et -7° en Hautes Fagnes. Le vent, généralement modéré, soufflera de direction nord-est.

La journée de jeudi baignera sous le soleil, avec un vent soutenu d’est à nord-est qui renforcera l’impression de froid. Les températures maximales seront comprises entre 0 et -2° sur les hauts plateaux de l’Ardenne et entre 3 et 4° en plaine.

Le temps restera froid et ensoleillé vendredi et pendant le week-end.

Source: Belga