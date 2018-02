La Ghouta orientale sous les bombes de Damas

Damas Les frappes du régime de Bachar al-Assad sur l’enclave rebelle de Ghouta ont jusqu’à présent causé la mort de près de 300 civils, dont 71 enfants et 42 femmes, selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme.

Depuis dimanche, le régime syrien engage une nouvelle campagne aérienne contre l’enclave rebelle de la région de Ghouta. Selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme, 296 civils dont 71 enfants et 42 femmes ont péri dans les bombardements. Treize structures de santé soutenues par Médecins Sans Frontières ont également été touchées par les barils d’explosifs largués par les avions du régime de al-Assad assisté par l’aviation russe, Moscou étant l’alliée du régime. Ces frappes, concentrées sur les localités de Kfar Batna et Jisrine, constituent le « prélude à une opération d’envergure (terrestre), laquelle peut commencer à tout moment », selon le quotidien Al-Watan, proche du régime syrien.

Depuis 2013, le pouvoir du président Bachar al-Assad cherche à reprendre la Ghouta orientale, d’où les rebelle lancent des frappes vers la capitale. « Les blessés succombent simplement parce qu’ils ne sont pas traités dans les temps », s’indigne Marianne Gasser, représentante en Syrie du Comité international de la Croix Rouge qui réclame que ses équipes soient autorisées à se rendre dans le dernier bastion encore contrôlé par les rebelles. « Les équipes médicales dans la Ghouta orientale sont incapables de faire face à ce grand nombre de blessés et il n’y a pas dans la région suffisamment de médicaments et de matériel médical, alors que les hôpitaux sont touchés par les bombardements », a-t-elle ajouté.

source: Belga